Бучельников Алексий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти04.08.1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Бучельников Алексий Евтифиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бучельников Федор Алексиев
Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бучельников Марк Алексиев
Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бучельников Егор Алексиев
Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Бучельников Матвий Алексиев
Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Воинкова Татиана Алексиева
Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Собанина Дария Алексеева
Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Дарья Алексиева
Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева
Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1835
Причина смерти: от престарелости