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Бучельников Алексий Алексеев

Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

04.08.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Бучельников Алексий Евтифиев

Мать: не указана

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бучельников Федор Алексиев

Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бучельников Марк Алексиев

Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бучельников Егор Алексиев

Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Бучельников Матвий Алексиев

Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Воинкова Татиана Алексиева

Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Собанина Дария Алексеева

Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Дарья Алексиева

Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Мать ребёнка: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Катерина Феодорова

Смерть
04.08.1835
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от престарелости