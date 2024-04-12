Бучельников Егор Алексиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти06.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Рождение ребёнка
21.01.1805
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Александра Егорова
Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)
Рождение ребёнка
02.04.1808
Сын: Бучельников Никита Егоров
Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)
Рождение ребёнка
09.07.1809
Сын: Бучельников Михаил Егоров
Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)
Рождение ребёнка
05.12.1810
Дочь: Камисарова Лукия Егорова
Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)
Смерть
06.02.1833
Причина смерти: от горячки