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Бучельников Егор Алексиев

Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

06.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Бучельников Алексий Алексеев

Мать: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1805

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Бучельников Фома Егоров

Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Александра Егорова

Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1808

Сын: Бучельников Никита Егоров

Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1809

Сын: Бучельников Михаил Егоров

Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1810

Дочь: Камисарова Лукия Егорова

Мать ребёнка: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
06.02.1833
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от горячки
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