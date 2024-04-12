Камисарова (Бучельникова) Лукия Егорова
Место рождения
Дата рождения05.12.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1810
Бракосочетание
23.01.1836
Рождение ребёнка
02.11.1836
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Камисаров Андрей Симионов
Рождение ребёнка
10.03.1838
Дочь: Васса Андреева
Отец ребёнка: Камисаров Андрей Симионов
Рождение ребёнка
19.07.1839
Отец ребёнка: Камисаров Андрей Симионов
Рождение ребёнка
06.10.1840
Отец ребёнка: Камисаров Андрей Симионов
Смерть
Неизвестно