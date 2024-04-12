Камисарова (Бучельникова) Лукия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камисарова (Бучельникова) Лукия Егорова

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

05.12.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1810

Отец: Бучельников Егор Алексиев

Мать: Бучельникова Матрона Федулова (Мефодиева)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
23.01.1836

Муж: Камисаров Андрей Симионов

Рождение ребёнка
02.11.1836

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Камисаров Андрей Симионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1838

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Камисаров Андрей Симионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1839

Сын: Камисаров Илья Андреев

Отец ребёнка: Камисаров Андрей Симионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1840

Сын: Камисаров Яков Андреев

Отец ребёнка: Камисаров Андрей Симионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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