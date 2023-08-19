Тренина (Бучельникова) Офимья (Евфимия) Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина (Бучельникова) Офимья (Евфимия) Алексиева

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Бучельников Алексий Алексеев

Мать: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
05.02.1818

Муж: Тренин Иван Васильев

Рождение ребёнка
01.12.1819

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1821

Сын: Тренин Трофим Иванов

Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1823

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1824

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1826

Сын: Тренин Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1829

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1832

Дочь: Лукия Иванова

Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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