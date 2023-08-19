Тренина (Бучельникова) Офимья (Евфимия) Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Бракосочетание
05.02.1818
Муж: Тренин Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.12.1819
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев
Рождение ребёнка
12.04.1821
Сын: Тренин Трофим Иванов
Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев
Рождение ребёнка
16.04.1823
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев
Рождение ребёнка
26.09.1824
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев
Рождение ребёнка
28.03.1826
Сын: Тренин Кирилл Иванов
Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев
Рождение ребёнка
08.02.1829
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев
Рождение ребёнка
17.12.1832
Дочь: Лукия Иванова
Отец ребёнка: Тренин Иван Васильев
Смерть
Неизвестно