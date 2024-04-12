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Тренин Иван Васильев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Тренин - Ударцов Василей Петров

Мать: Тренина - Ударцова Мария Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1818

Жена: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Рождение ребёнка
01.12.1819

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1821

Сын: Тренин Трофим Иванов

Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1823

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1824

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1826

Сын: Тренин Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1829

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1832

Дочь: Лукия Иванова

Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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