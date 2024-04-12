Тренин Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Бракосочетание
05.02.1818
Рождение ребёнка
01.12.1819
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева
Рождение ребёнка
12.04.1821
Сын: Тренин Трофим Иванов
Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева
Рождение ребёнка
16.04.1823
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева
Рождение ребёнка
26.09.1824
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева
Рождение ребёнка
28.03.1826
Сын: Тренин Кирилл Иванов
Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева
Рождение ребёнка
08.02.1829
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева
Рождение ребёнка
17.12.1832
Дочь: Лукия Иванова
Мать ребёнка: Тренина Офимья (Евфимия) Алексиева
Смерть
Неизвестно