Тренина - Ударцова (Тренина - Ударцова) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти03.10.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Тренин Иван Васильев
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ударцова - Тренина Еафросинья Васильева
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров
Рождение ребёнка
10.11.1802
Дочь: Жданова Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров
Рождение ребёнка
19.05.1804
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров
Рождение ребёнка
11.07.1807
Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1831
Причина смерти: от кашлю