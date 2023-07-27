Тренина - Ударцова (Тренина - Ударцова) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина - Ударцова (Тренина - Ударцова) Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

03.10.1831

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Тренин Иван Васильев

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ударцова - Тренина Еафросинья Васильева

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1802

Дочь: Жданова Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1804

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1807

Сын: Тренин Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Тренин - Ударцов Василей Петров

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин - Ударцов Василей Петров

Смерть
03.10.1831
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от кашлю