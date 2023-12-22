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Жданова (Тренина) Стефанида Васильева

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.11.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1802

Отец: Тренин - Ударцов Василей Петров

Мать: Тренина - Ударцова Мария Петрова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.09.1828

Муж: Жданов Доримедонт Васильев

Рождение ребёнка
13.02.1829

Дочь: Фотиния Доримедонтова

Отец ребёнка: Жданов Доримедонт Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1830

Дочь: Пелагия Доримедонтова

Отец ребёнка: Жданов Доримедонт Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1832

Сын: Жданов Павел Доримедонтов

Отец ребёнка: Жданов Доримедонт Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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