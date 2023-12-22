Жданова (Тренина) Стефанида Васильева
Место рождения
Дата рождения10.11.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1802
Бракосочетание
23.09.1828
Рождение ребёнка
13.02.1829
Дочь: Фотиния Доримедонтова
Отец ребёнка: Жданов Доримедонт Васильев
Рождение ребёнка
07.05.1830
Дочь: Пелагия Доримедонтова
Отец ребёнка: Жданов Доримедонт Васильев
Рождение ребёнка
08.01.1832
Сын: Жданов Павел Доримедонтов
Отец ребёнка: Жданов Доримедонт Васильев
Смерть
Неизвестно