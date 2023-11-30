Бучельников Матвий Алексиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
05.02.1813
Рождение ребёнка
25.01.1814
Дочь: Ксения Матвиева
Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)
Рождение ребёнка
15.06.1815
Дочь: Агрипина Матвиева
Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)
Рождение ребёнка
17.08.1816
Рождение ребёнка
14.07.1818
Рождение ребёнка
02.06.1822
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Афанасия Матфиева
Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)
Рождение ребёнка
26.09.1826
Рождение ребёнка
05.07.1829
Дочь: Марфа Матфиева
Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)
Рождение ребёнка
08.04.1832
Смерть
Неизвестно