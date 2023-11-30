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Бучельников Матвий Алексиев

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Бучельников Алексий Алексеев

Мать: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
05.02.1813

Жена: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Рождение ребёнка
25.01.1814

Дочь: Ксения Матвиева

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1815

Дочь: Агрипина Матвиева

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1816

Сын: Бучельников Андрей Матвиев

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1818

Сын: Бучельников Владимир Матвиев

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1822

Сын: Бучельников Кирилл Матвеев

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Афанасия Матфиева

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1826

Сын: Бучельников Харитон Матвеев

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1829

Дочь: Марфа Матфиева

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1832

Сын: Бучельников Терентий Матвеев

Мать ребёнка: Бучельникова (докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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