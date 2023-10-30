Бучельникова (Докучаева) (Докучаева) Анисья Андреева (Адрианова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1813
Рождение ребёнка
25.01.1814
Дочь: Ксения Матвиева
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Рождение ребёнка
15.06.1815
Дочь: Агрипина Матвиева
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Рождение ребёнка
17.08.1816
Сын: Бучельников Андрей Матвиев
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Рождение ребёнка
14.07.1818
Сын: Бучельников Владимир Матвиев
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Рождение ребёнка
02.06.1822
Сын: Бучельников Кирилл Матвеев
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Афанасия Матфиева
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Рождение ребёнка
26.09.1826
Сын: Бучельников Харитон Матвеев
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Рождение ребёнка
05.07.1829
Дочь: Марфа Матфиева
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Рождение ребёнка
08.04.1832
Сын: Бучельников Терентий Матвеев
Отец ребёнка: Бучельников Матвий Алексиев
Смерть
Неизвестно