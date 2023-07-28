(Бучельникова) Дарья Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Бракосочетание
12.07.1808
Рождение ребёнка
29.05.1809
Сын: Михайлищев Дионисий Иванов
Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Рождение ребёнка
23.06.1810
Сын: Михайлищев Большой Зинон Иванов
Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Рождение ребёнка
09.06.1811
Сын: Михайлищев Митриций Иванов
Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Рождение ребёнка
29.05.1812
Сын: Михайлищев Иоанн (Иван) Иванов
Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Рождение ребёнка
11.02.1814
Сын: Михайлищев Алексий Иванов
Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Рождение ребёнка
09.05.1815
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Рождение ребёнка
25.02.1817
Сын: Михайлищев Василий Иванов
Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Рождение ребёнка
19.10.1819
Дочь: Зырянова Параскева Иванова
Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Смерть
Неизвестно