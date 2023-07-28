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(Бучельникова) Дарья Алексиева

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Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Бучельников Алексий Алексеев

Мать: Бучельникова Катерина Феодорова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
12.07.1808

Муж: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1809

Сын: Михайлищев Дионисий Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1810

Сын: Михайлищев Большой Зинон Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1811

Сын: Михайлищев Митриций Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1812

Сын: Михайлищев Иоанн (Иван) Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1814

Сын: Михайлищев Алексий Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1815

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1817

Сын: Михайлищев Василий Иванов

Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1819

Дочь: Зырянова Параскева Иванова

Отец ребёнка: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно