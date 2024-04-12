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Михайлищев большой Иван Ипатов

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

14.08.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Михайлищев Ипатий Васильев

Мать: Михайлищева Христина Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1803

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Михайлищева Ксения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.07.1808

Жена: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1809

Сын: Михайлищев Дионисий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1810

Сын: Михайлищев Большой Зинон Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1811

Сын: Михайлищев Митриций Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1812

Сын: Михайлищев Иоанн (Иван) Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1814

Сын: Михайлищев Алексий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1815

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1817

Сын: Михайлищев Василий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1819

Дочь: Зырянова Параскева Иванова

Мать ребёнка: Дарья Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлищева Ксения

Смерть
14.08.1832
Причина смерти: от горячки
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