Михайлищев большой Иван Ипатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти14.08.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Рождение ребёнка
01.07.1803
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Михайлищева Ксения
Бракосочетание
12.07.1808
Жена: Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
29.05.1809
Сын: Михайлищев Дионисий Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
23.06.1810
Сын: Михайлищев Большой Зинон Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
09.06.1811
Сын: Михайлищев Митриций Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
29.05.1812
Сын: Михайлищев Иоанн (Иван) Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
11.02.1814
Сын: Михайлищев Алексий Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
09.05.1815
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
25.02.1817
Сын: Михайлищев Василий Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексиева
Рождение ребёнка
19.10.1819
Дочь: Зырянова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Дарья Алексиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлищева Ксения
Смерть
14.08.1832
Причина смерти: от горячки