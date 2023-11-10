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Михайлищев Ипатий Васильев

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

25.01.1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Михайлищев Василий

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Параскева Ипатова

Мать ребёнка: Михайлищева Христина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Михайлищев Большой Иван Ипатов

Мать ребёнка: Михайлищева Христина Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Михайлищев Иван Ипатов малой

Мать ребёнка: Михайлищева Христина Григорьева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлищева Христина Григорьева

Смерть
25.01.1813
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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