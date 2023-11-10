Михайлищев Ипатий Васильев
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти25.01.1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Михайлищев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Параскева Ипатова
Мать ребёнка: Михайлищева Христина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Михайлищев Большой Иван Ипатов
Мать ребёнка: Михайлищева Христина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Михайлищев Иван Ипатов малой
Мать ребёнка: Михайлищева Христина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1813