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Рудакова (Струнина) Фекла Петрова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.09.1811

Дата смерти

09.06.1852

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1811

Отец: Струнин Петр Сидоров

Мать: Струнина ?

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1834

Муж: Рудаков Михаил Иванов

Рождение ребёнка
26.05.1835

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1836

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов

Рождение ребёнка
23.05.1838

Сын: Рудаков Леонтий Михайлов

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1839

Дочь: Вера Михайлова

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1844

Сын: Рудаков Хрисанф Михайлов

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
09.06.1852
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область