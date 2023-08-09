Рудакова (Струнина) Фекла Петрова
Место рождения
Дата рождения28.09.1811
Дата смерти09.06.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1811
Отец: Струнин Петр Сидоров
Мать: Струнина ?
Бракосочетание
26.01.1834
Рождение ребёнка
26.05.1835
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.06.1836
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1838
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов
Рождение ребёнка
09.09.1839
Дочь: Вера Михайлова
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов
Рождение ребёнка
17.03.1844
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Иванов
Смерть
09.06.1852