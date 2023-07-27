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Струнина (Кошелева) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1801

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1802

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1803

Сын: Струнин Михей Петров

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1805

Сын: Струнин Капитон Петров

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1807

Сын: Струнин Василий Петров

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1809

Сын: Струнин Стефан Петров

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.09.1811

Дочь: Рудакова Фекла Петрова

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1819

Дочь: Шаламова Евгения Петрова

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1822

Сын: Струнин Сергий Петров

Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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