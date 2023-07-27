Струнина (Кошелева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1801
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Рождение ребёнка
20.06.1802
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Рождение ребёнка
14.08.1803
Сын: Струнин Михей Петров
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Рождение ребёнка
04.03.1805
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Рождение ребёнка
06.03.1807
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Рождение ребёнка
28.03.1809
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Рождение ребёнка
28.09.1811
Дочь: Рудакова Фекла Петрова
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Рождение ребёнка
02.01.1819
Дочь: Шаламова Евгения Петрова
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Рождение ребёнка
23.09.1822
Отец ребёнка: Струнин Петр Сидоров
Смерть
Неизвестно