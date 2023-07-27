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Воинков Иуда Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

30.04.1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Воинков Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Воинков Василий Иудин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Воинков Стефан Иудин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Воинков Иван Юдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Воинков Федор Иудин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Воинков Иоанн Юдин

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
30.04.1807
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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