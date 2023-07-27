Воинков Иуда Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти30.04.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Воинков Евдоким
Рождение ребёнка
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Воинков Стефан Иудин
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Воинков Иван Юдин
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Воинков Федор Иудин
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Воинков Иоанн Юдин
Смерть
30.04.1807