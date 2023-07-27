Воинков Федор Иудин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Воинков Иуда Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Мать ребёнка: Воинкова Офимья
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Воинкова Офимья
Рождение ребёнка
04.10.1801
Дочь: Харитина Федорова
Мать ребёнка: Воинкова Офимья
Рождение ребёнка
26.07.1803
Мать ребёнка: Воинкова Офимья
Рождение ребёнка
01.09.1804
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Воинкова Офимья
Смерть
Неизвестно