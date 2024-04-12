Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Настасья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти11.06.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Воинков Федор Иудин
Мать: Воинкова Офимья
Бракосочетание
20.01.1818
Рождение ребёнка
04.03.1818
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов
Рождение ребёнка
12.07.1819
Дочь: Ольга Евдокимова
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов
Рождение ребёнка
18.08.1820
Дочь: Наталья Евдокимова
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов
Рождение ребёнка
05.12.1822
Дочь: Варвара Евдокимова
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов
Рождение ребёнка
06.07.1826
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов
Рождение ребёнка
31.10.1828
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов
Рождение ребёнка
07.03.1835
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов
Смерть
11.06.1852
Причина смерти: от удушья