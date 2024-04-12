Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Настасья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинкова (Воинкова) (Воинкова) Настасья Федорова

Воинкова (Воинкова) (Воинкова) Настасья Федорова

avatar

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

11.06.1852

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Воинков Федор Иудин

Мать: Воинкова Офимья

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1818

Муж: Воинков Евдоким Стефанов

Рождение ребёнка
04.03.1818

Сын: Воинков Кирилл Евдокимов

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1819

Дочь: Ольга Евдокимова

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1820

Дочь: Наталья Евдокимова

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1822

Дочь: Варвара Евдокимова

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1826

Сын: Воинков Матвий Евдокимов

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1828

Сын: Воинков Иосиф Евдокимов

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1835

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Воинков Евдоким Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
11.06.1852
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close