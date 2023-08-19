Воинков Евдоким Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиДо ?.02.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Бракосочетание
20.01.1818
Рождение ребёнка
04.03.1818
Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Рождение ребёнка
12.07.1819
Дочь: Ольга Евдокимова
Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Рождение ребёнка
18.08.1820
Дочь: Наталья Евдокимова
Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Рождение ребёнка
05.12.1822
Дочь: Варвара Евдокимова
Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Рождение ребёнка
06.07.1826
Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Рождение ребёнка
31.10.1828
Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Рождение ребёнка
07.03.1835
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Смерть
До ?.02.1850