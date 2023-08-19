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Воинков Евдоким Стефанов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

До ?.02.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Воинков Степан из любиной Васильев

Мать: Воинкова Марина Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1818

Жена: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Рождение ребёнка
04.03.1818

Сын: Воинков Кирилл Евдокимов

Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1819

Дочь: Ольга Евдокимова

Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1820

Дочь: Наталья Евдокимова

Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1822

Дочь: Варвара Евдокимова

Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1826

Сын: Воинков Матвий Евдокимов

Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1828

Сын: Воинков Иосиф Евдокимов

Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1835

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До ?.02.1850
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