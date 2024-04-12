Воинкова (Сеченова) Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Сеченова) Марина Васильева

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Сеченов Василий Никифоров

Мать: Сеченая Агафья

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воинков Лев Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев

Бракосочетание
24.01.1802

Муж: Воинков Степан из любиной Васильев

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Воинков Евдоким Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1805

Сын: Воинков Стефан Степанов

Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1805

Сын: Воинков Терентий Степанов

Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1811

Сын: Воинков Андрей Степанов

Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1813

Сын: Воинков Максим Стефанов

Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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