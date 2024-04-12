Воинкова (Сеченова) Марина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Сеченов Василий Никифоров
Мать: Сеченая Агафья
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Воинков Лев Стефанов
Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев
Бракосочетание
24.01.1802
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев
Рождение ребёнка
09.04.1805
Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев
Рождение ребёнка
09.04.1805
Сын: Воинков Терентий Степанов
Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1811
Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев
Рождение ребёнка
12.08.1813
Отец ребёнка: Воинков Степан из любиной Васильев
Смерть
Неизвестно