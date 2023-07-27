Воинков Лев Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти26.02.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
03.07.1818
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Лошкарева Ольга Львова
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
01.04.1821
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
24.05.1822
Сын: Воинков Симион Львов
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
18.01.1824
Сын: Воинков Ефим Львов
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
11.01.1826
Дочь: Воинкова Домника Львова
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева
Смерть
26.02.1827
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
12.04.1827
Дочь: Ирина Львова
Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева