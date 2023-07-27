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Воинков Лев Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

26.02.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Воинков Степан из любиной Васильев

Мать: Воинкова Марина Васильева

Бракосочетание
03.07.1818

Жена: Воинкова Наталья Терентьева

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Лошкарева Ольга Львова

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1821

Сын: Воинков Гавриил Львов

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1822

Сын: Воинков Симион Львов

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1824

Сын: Воинков Ефим Львов

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1826

Дочь: Воинкова Домника Львова

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
26.02.1827
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
12.04.1827

Дочь: Ирина Львова

Мать ребёнка: Воинкова Наталья Терентьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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