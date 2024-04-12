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Лошкарева (Воинкова) Ольга Львова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Воинков Лев Стефанов

Мать: Воинкова Наталья Терентьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.02.1840

Муж: Лошкарев Яков Петров

Рождение ребёнка
29.12.1840

Сын: Лошкарев Игнатий Яковлев

Отец ребёнка: Лошкарев Яков Петров

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1849

Дочь: Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Лошкарев Яков Петров

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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