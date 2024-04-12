Лошкарева (Воинкова) Ольга Львова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Воинков Лев Стефанов
Бракосочетание
04.02.1840
Муж: Лошкарев Яков Петров
Рождение ребёнка
29.12.1840
Отец ребёнка: Лошкарев Яков Петров
Рождение ребёнка
09.05.1849
Дочь: Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Лошкарев Яков Петров
Смерть
Неизвестно