Воинкова (Власова) Наталья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Власова) Наталья Терентьева

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Место рождения

Власова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После ?.07.1834

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Власова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1818

Муж: Воинков Лев Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Лошкарева Ольга Львова

Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1821

Сын: Воинков Гавриил Львов

Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1822

Сын: Воинков Симион Львов

Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1824

Сын: Воинков Ефим Львов

Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1826

Дочь: Воинкова Домника Львова

Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1827

Дочь: Ирина Львова

Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
После ?.07.1834
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