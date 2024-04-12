Воинкова (Власова) Наталья Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле ?.07.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Бракосочетание
03.07.1818
Муж: Воинков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Лошкарева Ольга Львова
Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
01.04.1821
Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
24.05.1822
Сын: Воинков Симион Львов
Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
18.01.1824
Сын: Воинков Ефим Львов
Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
11.01.1826
Дочь: Воинкова Домника Львова
Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
12.04.1827
Дочь: Ирина Львова
Отец ребёнка: Воинков Лев Стефанов
Смерть
После ?.07.1834