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Воинков Ефим Львов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

18.01.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1824

Отец: Воинков Лев Стефанов

Мать: Воинкова Наталья Терентьева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1844

Сын: Воинков Стефан Ефимов

Мать ребёнка: Воинкова Анфисса Дионисиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1850

Сын: Воинков Максим Ефимов

Мать ребёнка: Воинкова Анфисса Дионисиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1852

Дочь: Улитта Ефимова

Мать ребёнка: Воинкова Анфисса Дионисиева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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