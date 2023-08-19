Воинков Ефим Львов
Место рождения
Дата рождения18.01.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1824
Отец: Воинков Лев Стефанов
Рождение ребёнка
26.12.1844
Мать ребёнка: Воинкова Анфисса Дионисиева
Рождение ребёнка
19.01.1850
Мать ребёнка: Воинкова Анфисса Дионисиева
Рождение ребёнка
14.07.1852
Дочь: Улитта Ефимова
Мать ребёнка: Воинкова Анфисса Дионисиева
Смерть
Неизвестно