Воинкова (Воинкова) Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Офимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Воинков Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин

Рождение ребёнка
04.10.1801

Дочь: Харитина Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1803

Сын: Воинков Прохор Федоров

Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1804

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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