Воинкова (Воинкова) Офимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Воинкова (воинкова) Настасья Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин
Рождение ребёнка
04.10.1801
Дочь: Харитина Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин
Рождение ребёнка
26.07.1803
Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин
Рождение ребёнка
01.09.1804
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Воинков Федор Иудин
Смерть
Неизвестно