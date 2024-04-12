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Воинков Прохор Федоров

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

26.07.1803

Дата смерти

12.02.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1803

Отец: Воинков Федор Иудин

Мать: Воинкова Офимья

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.08.1819

Жена: Воинкова Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
17.09.1819

Сын: Воинков Константин Прохоров

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.12.1820

Сын: Воинков Антоний Прохоров

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1822

Дочь: Ирина Прохорова

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1824

Сын: Воинков Кирилл Прохоров

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1826

Сын: Воинков Герасим Прохоров

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1827

Сын: Воинков Никифор Прохоров

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1828

Дочь: Дария Прохорова

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1828

Сын: Воинков Хрисанф Прохоров

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1829

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1830

Дочь: Минодора (Митродора) Прохорова

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.09.1833

Дочь: Елисавета Прохорова

Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.02.1835
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: чахоткою
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