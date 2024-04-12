Воинков Прохор Федоров
Место рождения
Дата рождения26.07.1803
Дата смерти12.02.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1803
Отец: Воинков Федор Иудин
Мать: Воинкова Офимья
Бракосочетание
18.08.1819
Жена: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
17.09.1819
Сын: Воинков Константин Прохоров
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
07.12.1820
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
19.04.1822
Дочь: Ирина Прохорова
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
09.06.1824
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
04.03.1826
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
13.03.1827
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
07.03.1828
Дочь: Дария Прохорова
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
07.03.1828
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
05.08.1829
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
17.09.1830
Дочь: Минодора (Митродора) Прохорова
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
05.09.1833
Дочь: Елисавета Прохорова
Мать ребёнка: Воинкова Евдокия Ефимова
Смерть
12.02.1835
Причина смерти: чахоткою