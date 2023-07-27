Воинкова (Куликова) Евдокия Ефимова
Место рожденияд. Куликова Яланского прихода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Ефим
д. Куликова Яланского прихода
Бракосочетание
18.08.1819
Рождение ребёнка
17.09.1819
Сын: Воинков Константин Прохоров
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
07.12.1820
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
19.04.1822
Дочь: Ирина Прохорова
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
09.06.1824
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
04.03.1826
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
13.03.1827
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
07.03.1828
Дочь: Дария Прохорова
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
07.03.1828
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
05.08.1829
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
17.09.1830
Дочь: Минодора (Митродора) Прохорова
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Рождение ребёнка
05.09.1833
Дочь: Елисавета Прохорова
Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров
Смерть
Неизвестно