Воинкова (Куликова) Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Куликова) Евдокия Ефимова

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Место рождения

д. Куликова Яланского прихода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Ефим

Мать: не указана

д. Куликова Яланского прихода
Бракосочетание
18.08.1819

Муж: Воинков Прохор Федоров

Рождение ребёнка
17.09.1819

Сын: Воинков Константин Прохоров

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.12.1820

Сын: Воинков Антоний Прохоров

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1822

Дочь: Ирина Прохорова

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1824

Сын: Воинков Кирилл Прохоров

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1826

Сын: Воинков Герасим Прохоров

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1827

Сын: Воинков Никифор Прохоров

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1828

Дочь: Дария Прохорова

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1828

Сын: Воинков Хрисанф Прохоров

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1829

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1830

Дочь: Минодора (Митродора) Прохорова

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.09.1833

Дочь: Елисавета Прохорова

Отец ребёнка: Воинков Прохор Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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