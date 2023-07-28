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Воинков Антоний Прохоров

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.12.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1820

Отец: Воинков Прохор Федоров

Мать: Воинкова Евдокия Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1843

Жена: Воинкова Марья Ефимова

Рождение ребёнка
19.10.1845

Дочь: Тюленева Параскева Антонова

Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1849

Сын: Воинков Тимофей Антонов

Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1851

Дочь: Иульяния Антонова

Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1852

Сын: Воинков Яков Антонов

Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно