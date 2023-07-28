Воинков Антоний Прохоров
Место рождения
Дата рождения07.12.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1820
Отец: Воинков Прохор Федоров
Мать: Воинкова Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Около 1843
Жена: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
19.10.1845
Дочь: Тюленева Параскева Антонова
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
21.02.1849
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
20.06.1851
Дочь: Иульяния Антонова
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Рождение ребёнка
08.10.1852
Сын: Воинков Яков Антонов
Мать ребёнка: Воинкова Марья Ефимова
Смерть
Неизвестно