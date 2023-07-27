Воинкова (Ударцева - Тренина) Марья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Около 1843
Рождение ребёнка
19.10.1845
Дочь: Тюленева Параскева Антонова
Отец ребёнка: Воинков Антоний Прохоров
Рождение ребёнка
21.02.1849
Отец ребёнка: Воинков Антоний Прохоров
Рождение ребёнка
20.06.1851
Дочь: Иульяния Антонова
Отец ребёнка: Воинков Антоний Прохоров
Рождение ребёнка
08.10.1852
Сын: Воинков Яков Антонов
Отец ребёнка: Воинков Антоний Прохоров
Смерть
Неизвестно