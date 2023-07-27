Воинкова (Ударцева - Тренина) Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Ударцева - Тренина) Марья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Тренин - Ударцов Ефим Петров

Мать: Тренина - Ударцова Мариамна Емельянова

Бракосочетание
Около 1843

Муж: Воинков Антоний Прохоров

Рождение ребёнка
19.10.1845

Дочь: Тюленева Параскева Антонова

Отец ребёнка: Воинков Антоний Прохоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1849

Сын: Воинков Тимофей Антонов

Отец ребёнка: Воинков Антоний Прохоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1851

Дочь: Иульяния Антонова

Отец ребёнка: Воинков Антоний Прохоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1852

Сын: Воинков Яков Антонов

Отец ребёнка: Воинков Антоний Прохоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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