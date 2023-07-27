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Воинков Василий Иудин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

13.09.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Воинков Иуда Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Воинков Степан из любиной Васильев

Мать ребёнка: Воинкова Матрона Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Воинков Стефан Васильев из любиной

Мать ребёнка: Воинкова Матрона Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1821

Жена: Воинкова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
02.03.1822

Сын: Воинков Феодот Васильев

Мать ребёнка: Воинкова Матрона Иванова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Матрона Васильева

Смерть
13.09.1831
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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