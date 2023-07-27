Воинков Василий Иудин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти13.09.1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Воинков Иуда Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Воинков Степан из любиной Васильев
Мать ребёнка: Воинкова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Воинков Стефан Васильев из любиной
Мать ребёнка: Воинкова Матрона Васильева
Бракосочетание
09.02.1821
Жена: Воинкова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
02.03.1822
Мать ребёнка: Воинкова Матрона Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1831
Причина смерти: от чахотки