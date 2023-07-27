Воинкова (Воинкова) Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти29.03.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Воинков Степан из любиной Васильев
Отец ребёнка: Воинков Василий Иудин
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Воинков Стефан Васильев из любиной
Отец ребёнка: Воинков Василий Иудин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1820
Причина смерти: от водяной болезни