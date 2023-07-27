Воинкова (Воинкова) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Матрона Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

29.03.1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Воинков Степан из любиной Васильев

Отец ребёнка: Воинков Василий Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Воинков Стефан Васильев из любиной

Отец ребёнка: Воинков Василий Иудин

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Василий Иудин

Смерть
29.03.1820
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от водяной болезни
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