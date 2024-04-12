Чащина (Намятова) (Намятова) Дарья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Намятова) (Намятова) Дарья Стефанова

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.03.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1827

Отец: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Мать: Намятова Фекла Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.1848

Сын: Чащин Сергий Иванов

Отец ребёнка: Чащин Иван (Иоанн) Никонов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1851

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Чащин Иван (Иоанн) Никонов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Чащин Иван (Иоанн) Никонов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Иван (Иоанн) Никонов

Смерть
Неизвестно
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