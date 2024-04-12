Чащина (Намятова) (Намятова) Дарья Стефанова
Место рождения
Дата рождения14.03.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1827
Рождение ребёнка
06.10.1848
Сын: Чащин Сергий Иванов
Отец ребёнка: Чащин Иван (Иоанн) Никонов
Рождение ребёнка
29.05.1851
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Чащин Иван (Иоанн) Никонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Чащин Иван (Иоанн) Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно