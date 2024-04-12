Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Место рождения
Дата рождения28.10.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1802
Бракосочетание
03.06.1826
Жена: Намятова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
14.03.1827
Дочь: Чащина (намятова) Дарья Стефанова
Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
20.01.1829
Дочь: Домника Стефанова
Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
14.06.1830
Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
16.01.1833
Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
13.11.1834
Дочь: Стефанида Стефанова
Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
25.02.1840
Сын: Намятов Прокопий Стефанов
Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1844
Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова
Смерть
Неизвестно