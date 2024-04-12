Намятов Стефан Диомидов (Дометиев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.10.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1802

Отец: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Мать: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.06.1826

Жена: Намятова Фекла Петрова

Рождение ребёнка
14.03.1827

Дочь: Чащина (намятова) Дарья Стефанова

Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1829

Дочь: Домника Стефанова

Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1830

Сын: Намятов Елисей Стефанов

Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1833

Сын: Намятов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1834

Дочь: Стефанида Стефанова

Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1840

Сын: Намятов Прокопий Стефанов

Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1844

Сын: Намятов Георгий Стефанов

Мать ребёнка: Намятова Фекла Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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