Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1779
Отец: Намятов Семен
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Лукия Диомидова
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
21.03.1801
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
28.10.1802
Сын: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
12.08.1809
Дочь: Новопашенная Ульяна Дометиева (Диомидова)
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
15.02.1812
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
25.06.1813
Дочь: Агрипина Диомидова
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
22.06.1816
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
03.01.1818
Сын: Намятов Силивестр Диомидов
Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева
Смерть
Неизвестно