Намятов Диомид (Дометий) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Намятов Семен

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Лукия Диомидова

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1801

Сын: Намятов Василий Диомидов

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1802

Сын: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1809

Дочь: Новопашенная Ульяна Дометиева (Диомидова)

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1812

Сын: Намятов Тимофей Демидов

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1813

Дочь: Агрипина Диомидова

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1816

Сын: Намятов Иоанн Диомидов

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1818

Сын: Намятов Силивестр Диомидов

Мать ребёнка: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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