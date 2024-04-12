Панова (Намятова) (Намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Бракосочетание
11.07.1826
Рождение ребёнка
10.03.1829
Сын: Панов Евфимий Львов (Леонтьев)
Отец ребёнка: Панов Леонтий (Лев) Яковлев
Рождение ребёнка
20.03.1830
Сын: Панов Никон Львов
Отец ребёнка: Панов Леонтий (Лев) Яковлев
Рождение ребёнка
26.07.1834
Отец ребёнка: Панов Леонтий (Лев) Яковлев
Рождение ребёнка
14.10.1838
Дочь: Пелагия Леонтиева
Отец ребёнка: Панов Леонтий (Лев) Яковлев
Смерть
Неизвестно