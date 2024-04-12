Панова (Намятова) (Намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Намятова) (Намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Мать: Намятова Дарья Васильева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.07.1826

Муж: Панов Леонтий (Лев) Яковлев

Рождение ребёнка
10.03.1829

Сын: Панов Евфимий Львов (Леонтьев)

Отец ребёнка: Панов Леонтий (Лев) Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1830

Сын: Панов Никон Львов

Отец ребёнка: Панов Леонтий (Лев) Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1834

Сын: Панов Пантелеймон Львов

Отец ребёнка: Панов Леонтий (Лев) Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1838

Дочь: Пелагия Леонтиева

Отец ребёнка: Панов Леонтий (Лев) Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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