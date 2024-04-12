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Панов Леонтий (Лев) Яковлев

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.06.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1808

Отец: Панов Яков Тимофеев

Мать: Панова Агафия Яковлева

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.07.1826

Жена: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова

Рождение ребёнка
10.03.1829

Сын: Панов Евфимий Львов (Леонтьев)

Мать ребёнка: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1830

Сын: Панов Никон Львов

Мать ребёнка: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1834

Сын: Панов Пантелеймон Львов

Мать ребёнка: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1838

Дочь: Пелагия Леонтиева

Мать ребёнка: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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