Панов Леонтий (Лев) Яковлев
Место рождения
Дата рождения17.06.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1808
Отец: Панов Яков Тимофеев
Мать: Панова Агафия Яковлева
Бракосочетание
11.07.1826
Рождение ребёнка
10.03.1829
Сын: Панов Евфимий Львов (Леонтьев)
Мать ребёнка: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова
Рождение ребёнка
20.03.1830
Сын: Панов Никон Львов
Мать ребёнка: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова
Рождение ребёнка
26.07.1834
Мать ребёнка: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова
Рождение ребёнка
14.10.1838
Дочь: Пелагия Леонтиева
Мать ребёнка: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова
Смерть
Неизвестно