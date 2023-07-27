Намятова (Намятова) Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Намятова) Дарья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

25.12.1849

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Лукия Диомидова

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1801

Сын: Намятов Василий Диомидов

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1802

Сын: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1809

Дочь: Новопашенная Ульяна Дометиева (Диомидова)

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1812

Сын: Намятов Тимофей Демидов

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1813

Дочь: Агрипина Диомидова

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1816

Сын: Намятов Иоанн Диомидов

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1818

Сын: Намятов Силивестр Диомидов

Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
25.12.1849
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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