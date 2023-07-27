Намятова (Намятова) Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти25.12.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Панова (намятова) Гликерия (Лукия) Диомидова
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Лукия Диомидова
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
21.03.1801
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
28.10.1802
Сын: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
12.08.1809
Дочь: Новопашенная Ульяна Дометиева (Диомидова)
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
15.02.1812
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
25.06.1813
Дочь: Агрипина Диомидова
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
22.06.1816
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Рождение ребёнка
03.01.1818
Сын: Намятов Силивестр Диомидов
Отец ребёнка: Намятов Диомид (Дометий) Семенов
Смерть
25.12.1849
Причина смерти: от престарелости