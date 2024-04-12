Намятова (Кыскина) Фекла Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Кыскин Петр
Бракосочетание
03.06.1826
Рождение ребёнка
14.03.1827
Дочь: Чащина (намятова) Дарья Стефанова
Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Рождение ребёнка
20.01.1829
Дочь: Домника Стефанова
Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Рождение ребёнка
14.06.1830
Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Рождение ребёнка
16.01.1833
Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Рождение ребёнка
13.11.1834
Дочь: Стефанида Стефанова
Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Рождение ребёнка
25.02.1840
Сын: Намятов Прокопий Стефанов
Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Рождение ребёнка
05.02.1844
Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)
Смерть
Неизвестно