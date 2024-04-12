Намятова (Кыскина) Фекла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намятова (Кыскина) Фекла Петрова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Кыскин Петр

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.06.1826

Муж: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Рождение ребёнка
14.03.1827

Дочь: Чащина (намятова) Дарья Стефанова

Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1829

Дочь: Домника Стефанова

Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1830

Сын: Намятов Елисей Стефанов

Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1833

Сын: Намятов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1834

Дочь: Стефанида Стефанова

Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1840

Сын: Намятов Прокопий Стефанов

Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1844

Сын: Намятов Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Намятов Стефан Диомидов (Дометиев)

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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