Чащина (Намятова) Гликерья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Намятова) Гликерья Федорова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

29.07.1813

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Намятов Федор

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1808

Сын: Чащин Стефан Никонов

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1812

Сын: Чащин Николай Никонов

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1813

Сын: Чащин Трофим Никонов

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1813

Дочь: Марина Никонова

Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Никон Яковлев

Смерть
29.07.1813
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов
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