Чащина (Намятова) Гликерья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти29.07.1813
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Намятов Федор
Рождение ребёнка
26.03.1808
Сын: Чащин Стефан Никонов
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
09.05.1812
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
23.07.1813
Сын: Чащин Трофим Никонов
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Рождение ребёнка
23.07.1813
Дочь: Марина Никонова
Отец ребёнка: Чащин Никон Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чащин Никон Яковлев
Смерть
29.07.1813
Причина смерти: от тяжких родов