Чащин Петр Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Чащин Яков Васильев
Мать: Чащина Марья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
17.07.1801
Дочь: Макрина Петрова
Рождение ребёнка
15.10.1802
Дочь: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
07.07.1805
Дочь: Евфимия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Собанина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
10.06.1808
Дочь: Акилина Петрова
Рождение ребёнка
30.10.1810
Дочь: Замиралова (чащина) Зиновия Петрова
Смерть
Неизвестно