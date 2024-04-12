Чащин Петр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧащин Петр Яковлев

Чащин Петр Яковлев

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Чащин Яков Васильев

Мать: Чащина Марья Яковлева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Настасья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1801

Дочь: Макрина Петрова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1802

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1805

Дочь: Евфимия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Собанина Наталья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1808

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1810

Дочь: Замиралова (чащина) Зиновия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close