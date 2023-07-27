(Чащина) Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1802
Отец: Чащин Петр Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1839
Дочь: Таисия Михайлова
Отец ребёнка: Чащин Михаил Петров
Рождение ребёнка
16.01.1849
Отец ребёнка: Чащин Михаил Петров
Рождение ребёнка
01.09.1850
Сын: Чащин Семен Михайлов
Отец ребёнка: Чащин Михаил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чащин Михаил Петров
Смерть
Неизвестно