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(Чащина) Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1802

Отец: Чащин Петр Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1839

Дочь: Таисия Михайлова

Отец ребёнка: Чащин Михаил Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1849

Сын: Чащин Антоний Михайлов

Отец ребёнка: Чащин Михаил Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.09.1850

Сын: Чащин Семен Михайлов

Отец ребёнка: Чащин Михаил Петров

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чащин Михаил Петров

Смерть
Неизвестно
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