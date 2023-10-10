Воинкова (Воинкова) Феодосия Федорова
Место рождения
Дата рождения29.05.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1814
Бракосочетание
17.04.1836
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837
Дочь: Параскева Савватиева
Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов
Рождение ребёнка
14.01.1839
Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов
Рождение ребёнка
16.05.1840
Дочь: Елена Савватиева
Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов
Рождение ребёнка
09.01.1845
Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов
Рождение ребёнка
16.04.1851
Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов
Смерть
Неизвестно