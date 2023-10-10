Воинкова (Воинкова) Феодосия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Воинкова) Феодосия Федорова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.05.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1814

Отец: Воинков Федор Васильев

Мать: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.04.1836

Муж: Воинков Савва (Савватий) Ефимов

Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Дочь: Параскева Савватиева

Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1839

Сын: Воинков Павел Савватиев

Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1840

Дочь: Елена Савватиева

Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1845

Сын: Воинков Филипп Савватиев

Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1851

Сын: Воинков Симион Савватиев

Отец ребёнка: Воинков Савва (Савватий) Ефимов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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