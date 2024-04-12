Воинков Савва (Савватий) Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинков Савва (Савватий) Ефимов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Воинков Ефим Яковлев

Мать: Воинкова Марфа Николаева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.04.1836

Жена: Воинкова Феодосия Федорова

Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Дочь: Параскева Савватиева

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1839

Сын: Воинков Павел Савватиев

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1840

Дочь: Елена Савватиева

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1845

Сын: Воинков Филипп Савватиев

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1851

Сын: Воинков Симион Савватиев

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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