Воинков Савва (Савватий) Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Воинков Ефим Яковлев
Мать: Воинкова Марфа Николаева
Бракосочетание
17.04.1836
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837
Дочь: Параскева Савватиева
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова
Рождение ребёнка
14.01.1839
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова
Рождение ребёнка
16.05.1840
Дочь: Елена Савватиева
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова
Рождение ребёнка
09.01.1845
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова
Рождение ребёнка
16.04.1851
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Федорова
Смерть
Неизвестно