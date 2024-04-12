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Воинков Ефим Яковлев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Воинков Яков Егоров

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Воинков Савва (Савватий) Ефимов

Мать ребёнка: Воинкова Марфа Николаева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.09.1807

Жена: Воинкова Марфа Николаева

Рождение ребёнка
30.01.1808

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Воинкова Марфа Николаева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1850

Сын: Воинков Андрей Ефимов

Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Козмина

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Феодосия Козмина

Смерть
Неизвестно
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