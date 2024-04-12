Воинков Ефим Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Воинков Яков Егоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Воинков Савва (Савватий) Ефимов
Мать ребёнка: Воинкова Марфа Николаева
Бракосочетание
23.09.1807
Жена: Воинкова Марфа Николаева
Рождение ребёнка
30.01.1808
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Воинкова Марфа Николаева
Рождение ребёнка
16.10.1850
Мать ребёнка: Воинкова Феодосия Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно