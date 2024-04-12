Воинкова (Милькова) Марфа Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти02.04.1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Мильков Николай
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Воинков Савва (Савватий) Ефимов
Отец ребёнка: Воинков Ефим Яковлев
Бракосочетание
23.09.1807
Муж: Воинков Ефим Яковлев
Рождение ребёнка
30.01.1808
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Воинков Ефим Яковлев
Смерть
02.04.1849
Причина смерти: от чахотки