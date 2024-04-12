Воинкова (Милькова) Марфа Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Милькова) Марфа Николаева

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Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

02.04.1849

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Мильков Николай

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Воинков Савва (Савватий) Ефимов

Отец ребёнка: Воинков Ефим Яковлев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.09.1807

Муж: Воинков Ефим Яковлев

Рождение ребёнка
30.01.1808

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Воинков Ефим Яковлев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.04.1849
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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