Собанина (Воинкова) Домника Федорова
Место рождения
Дата рождения05.01.1808
Дата смерти15.11.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1808
Бракосочетание
13.11.1832
Муж: Собанин Иван Петров
Рождение ребёнка
12.06.1833
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Собанин Иван Петров
Рождение ребёнка
01.06.1834
Отец ребёнка: Собанин Иван Петров
Рождение ребёнка
18.05.1835
Отец ребёнка: Собанин Иван Петров
Смерть
15.11.1839
Причина смерти: от чахотки