Собанина (Воинкова) Домника Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Воинкова) Домника Федорова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.01.1808

Дата смерти

15.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1808

Отец: Воинков Федор Васильев

Мать: Воинкова (чащина) Ксения Яковлева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.11.1832

Муж: Собанин Иван Петров

Рождение ребёнка
12.06.1833

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Собанин Иван Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1834

Сын: Собанин Иустин Иванов

Отец ребёнка: Собанин Иван Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1835

Сын: Собанин Феодот Иванов

Отец ребёнка: Собанин Иван Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.11.1839
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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