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Климантов Василий Климентьевич

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

13.05.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Климентий

Мать: Климантова Василиса Семеновна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Климантов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Климантова Василиса Анисимовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Климантов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Климантова Василиса Анисимовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климантова Василиса Анисимовна

Смерть
13.05.1883 ст.
Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
48 лет, от неизвестной болезни.
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