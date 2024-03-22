Климантов Василий Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти13.05.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Климентий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Климантов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Климантова Василиса Анисимовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Климантов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Климантова Василиса Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1883 ст.
48 лет, от неизвестной болезни.