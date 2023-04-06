Климентова Василиса Семеновна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Климентов Василий Климентьевич
Отец ребёнка: Климентий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климентов Евгений Климентьевич
Отец ребёнка: Климентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климентий
Смерть
После 1885