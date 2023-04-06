Климентова Василиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентова Василиса Семеновна

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Климентов Василий Климентьевич

Отец ребёнка: Климентий

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Климентов Евгений Климентьевич

Отец ребёнка: Климентий

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климентий

Смерть
После 1885
Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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