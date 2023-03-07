Климентова Василиса Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентова Василиса Анисимовна

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Климентов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Климентов Василий Климентьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Климентов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Климентов Василий Климентьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климентов Василий Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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