Климентова Василиса Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Климентов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Климентов Василий Климентьевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Климентов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Климентов Василий Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно