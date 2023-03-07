Климентов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлиментов Михаил Васильевич

Климентов Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Климентов Василий Климентьевич

Мать: Климентова Василиса Анисимовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Климентов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Климентова Александра Флегонтовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Климентов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Климентова Александра Флегонтовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Климентов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Климентова Александра Флегонтовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Климентов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Климентова Александра Флегонтовна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климентова Александра Флегонтовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close