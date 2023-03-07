Климентов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1898
Сын: Климентов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Климентова Александра Флегонтовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Климентов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Климентова Александра Флегонтовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Климентов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Климентова Александра Флегонтовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Климентов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Климентова Александра Флегонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно