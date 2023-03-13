Кулешовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кулешовъ Алексей

Мать: Кулешова (Храмова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешовъ Василий

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Бракосочетание
22.01.1890

Жена: Кулешова (Золотова) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кулешовъ Николай

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Рождение ребёнка
20.04.1892

Сын: Кулешовъ Маркъ

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1894

Дочь: Кувшинова (Кулешова) Екатерина

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1897

Дочь: (Кулакова) Лариса

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1903

Сын: Кулешовъ Григорий

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Кулешовъ Даниилъ

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1908

Сын: Кулешовъ Александръ

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Кулешовъ Константинъ

Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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