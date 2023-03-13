Кулешовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Кулешовъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешовъ Василий
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга
Бракосочетание
22.01.1890
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кулешовъ Николай
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга
Рождение ребёнка
20.04.1892
Сын: Кулешовъ Маркъ
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга
Рождение ребёнка
07.11.1894
Дочь: Кувшинова (Кулешова) Екатерина
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга
Рождение ребёнка
23.03.1897
Дочь: (Кулакова) Лариса
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга
Рождение ребёнка
03.01.1903
Сын: Кулешовъ Григорий
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга
Рождение ребёнка
05.07.1905
Сын: Кулешовъ Даниилъ
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга
Рождение ребёнка
29.08.1908
Сын: Кулешовъ Александръ
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга
Рождение ребёнка
17.05.1912
Сын: Кулешовъ Константинъ
Мать ребёнка: Кулешова (Золотова) Ольга